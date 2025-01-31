Gençlerbirliği Iğdır FK Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Iğdır FK ile Maç Öncesi Antrenmanlarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın kendi sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Başkent temsilcisi, bu önemli maçın hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamladı.

İdman Raporu

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, oyuncular teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmana başlamadan önce ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanın bir sonraki bölümünde, futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile güçlerini artırdı. Antrenman, taktik çalışmaları ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Sakatlık Durumları

Maç öncesi ekipteki sakatlık durumu dikkat çekiyor. Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran ve Abdullah Şahindere tedavi süreçleri nedeniyle bu hafta sonu oynanacak maç kadrosuna dahil edilmedi.

Gençlerbirliği, taraftarının desteğiyle bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.