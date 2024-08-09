Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gençlerbirliği Kocaelispor Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:09
Gençlerbirliği Kocaelispor Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Kocaelispor ile Maç İçin Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig sezonunun açılış haftasında, Kocaelispor ile yapacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarının ardından;

  • 5'e 2 pas çalışması
  • Yarı sahada çift kale maç
  • Taktik ağırlıklı çalışma

şeklinde devam etti.

Yeni Transferler Takımda

Yeni transferler Zan Zuzek ve Oğuzhan Berber de antrenmanda yer aldılar. Başkent ekibi, Kocaelispor maçı öncesinde tamamen sağlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı