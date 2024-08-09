Gençlerbirliği Kocaelispor Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Kocaelispor ile Maç İçin Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig sezonunun açılış haftasında, Kocaelispor ile yapacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarının ardından;

5'e 2 pas çalışması

Yarı sahada çift kale maç

Taktik ağırlıklı çalışma

şeklinde devam etti.

Yeni Transferler Takımda

Yeni transferler Zan Zuzek ve Oğuzhan Berber de antrenmanda yer aldılar. Başkent ekibi, Kocaelispor maçı öncesinde tamamen sağlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak.