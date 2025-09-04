Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü
Antrenman Detayları
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.
Yönetim Takibi ve Maç Hazırlığı
Kulüp başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı yerinde takip etti.
Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.