DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, milli arada Beştepe'de tek idmanla çalıştı; ısınma, dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maç yapıldı. 15 Eylül'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:21
Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenman Detayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Yönetim Takibi ve Maç Hazırlığı

Kulüp başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı yerinde takip etti.

Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Galatasaray, ikas Eyüpspor Hazırlıklarına Başladı — İlkay Gündoğan İlk İdmana Çıktı
4
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Gaziantep FK, 14 Eylül'deki Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
6
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Kayserispor, Youssef Ait Bennasser'i 2 Yıllığına Transfer Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı