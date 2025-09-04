Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, milli arada Beştepe'de tek idmanla çalıştı; ısınma, dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maç yapıldı. 15 Eylül'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.