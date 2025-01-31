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Gençlerbirliği Moussa Djitte ile Sözleşmesini Feshetti

Gençlerbirliği, Senegalli forvet Moussa Djitte'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:56
Gençlerbirliği Moussa Djitte ile Sözleşmesini Feshetti

Gençlerbirliği'nden Djitte Açıklaması

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Senegalli forvet oyuncusu Moussa Djitte ile olan sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile Moussa Kalilou Djitte arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi yer aldı.

Djitte'ye Teşekkür Mesajı

Açıklamada Djitte'ye, "Moussa Kalilou Djitte'ye kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz," denilerek başarı dileklerinde bulunuldu.

Performansı ve Geçmişi

Başkent ekibiyle 2024'ün ağustos ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, kulüp ile geçirdiği süre boyunca 19 maçta 4 gol kaydetti.

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