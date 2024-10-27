Gençlerbirliği'nin Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Gençlerbirliği'nin Galibiyet Hasreti 4 Maça Çıktı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nin son dönem performansı, başkent ekibi için sıkıntılı bir hal aldı. Başkent temsilcisi, ligin 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak, galibiyet özlemini 4 maça taşıdı.

Son 4 Maçta Sadece 1 Puan

Gençlerbirliği, son 4 maçında 1 puan toplayabildi. Bu süreçte ilk olarak, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'ya 1-0 yenilen takım, ardından 9. hafta maçında Eryaman Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Hemen ardından Çorum deplasmanından da mağlubiyetle dönmesi, kötü gidişatı perçinledi.

Ekonomik Problemler ve Tehlike Alarmı

Ekonomik sıkıntılarla da gündeme gelen Gençlerbirliği, toplamda 12 puanda kalarak tehlikeli bölgeye yaklaşmış durumda. Bu kötü gidişatın yanı sıra takım, Recep Karatepe yönetiminde son durumu iyileştirmek için 11. haftada Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek.