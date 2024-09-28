Gençlerbirliği'nin Kaybı ve Keçiörengücü'nün Zaferi: Maç Sonrası Değerlendirmeler

Gençlerbirliği'nin Mağlubiyeti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karatepe'nin Görüşleri

Karatepe, "Maçın sonucu, oynadığımız oyunu kesinlikle yansıtmıyor. Geçen hafta kazanan bir takımla karşı karşıyayız ve maçın genelinde oyuncularımın mücadele gücünden memnunum." diyerek oyuncularına olan güvenini dile getirdi.

Karşılaşmada sakatlık nedeniyle erken değişiklik yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Karatepe, "Formasyon değişikliğine gittikten sonra oyunu domine etmeye başladık ama bu sırada golü yedik. Futbol böyle sonuçlara gebe, bu skoru hak etmedik." şeklinde konuştu.

Keçiörengücü'nün Zaferi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan ise derbi galibiyetinin ardından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Parlatan'ın Açıklamaları

Parlatan, "Önemli bir galibiyet aldık. Hem Ankara derbisi olması hem de iki hedefi olan takımın sahada olması açısından bu galibiyet bizim için kritik. İlk devrede çok coşkulu bir futbol sergiledik ve Gençlerbirliği'ni etkisiz hale getirdik." diyerek takımının performansına vurgu yaptı.

Oyun tarzları hakkında da konuşan Parlatan, "Duran toplara yönelik çalışarak golü bulduk. İkinci yarıda rakibi kalemizden uzak tutmakta zorlandık, ancak sistem değişikliği ile bu sorunu aştık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig hedeflerine dair erken konuşmanın zaman kaybı olacağına dikkat çeken Parlatan, "İyi futbol oynamaya odaklanıyoruz. Şampiyonluk adayı olduğumuzu düşünmüyorum, gelişim aşamasındayız. Ayaklarımızı yere basarak ilerlemek daha doğru." diyerek mantıklı bir strateji benimsediklerini belirtti.