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Gençlerbirliği, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Pendikspor ile oynayacağı maç için Eryaman Stadı'ndaki antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:39
Gençlerbirliği, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, böylece 7 maçlık yenilmezlik serisi elde etti.

Eryaman Stadı'nda yapılacak olan karşılaşma öncesinde, Gençlerbirliği'nin antrenmanları teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen antrenmana oyuncular, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma oyununun gerçekleştirilmesiyle antrenman devam etti.

Bunun ardından, sprint çalışmasına geçen teknik ekip, sonrasında tam sahada taktik ağırlıklı çalışmalara yöneldi. Günün tek antrenmanı ise oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmalarıyla noktalandı.

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