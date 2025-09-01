Gençlerbirliği, Prince Martor ve Mamoudou Cisse ile sözleşme imzaladı

Transfer detayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Prince Martor ve forvet Mamoudou Cisse'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, "19 Yaş Altı PAF Ligi'ne katılan kulüplerin kadrosunda, A takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında en fazla 3 profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir" kuralı doğrultusunda iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlılar, Liberya'nın Black Man Warrior takımında forma giyen 2007 doğumlu Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

En son Gine'nin Esperance Sportive de Ratoma takımında oynayan 18 yaşındaki forvet Gineli Mamoudou Cisse ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Prince Martor (solda) ve forvet Mamoudou Cisse'yi (sağda) transfer etti.