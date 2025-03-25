Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor Maçına Şut Çalışmalarıyla Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maça odaklanarak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmaları ile başladı.

Kırmızı-siyahlı takım, dar alanda çeşitli pas çalışmaları yaptıktan sonra, kanatlardan ortaya çıkarılan orta ve şut organizasyonlarına odaklandı. Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular gruplar halinde taktik ağırlıklı çalışmalara yöneldi. Günün sonunda ise yarı sahada oynanan çift kale maç ile antrenman tamamlandı.

Gençlerbirliği ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor arasındaki kritik karşılaşma, 28 Mart Cuma günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Metehan Mimaroğlu (önde) da yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Metehan Mimaroğlu (önde) da yer aldı.