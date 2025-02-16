Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0'la Geçti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek güçlü bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu maçla birlikte göreve geldiğinden beri oynadıkları 8 maçta kaybetmediklerini ve 20 puan topladıklarını vurguladı.

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Eryaman Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Eroğlu, "6 puan değerindeki bir maçtan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz. Rakibimizin eksik kalması oyunu bizim adımıza olumlu etkiledi. Skoru yakaladıktan sonra da oyun bizim lehimize gelişti." dedi. Oyuncularını tebrik ederek, fiziksel anlamda birçok oyuncunun sahadan çıkmak istemediğini ifade etti. Eroğlu, ayrıca ara transfer döneminde kadroya katılan Hanousek, Joca, Popa, Gaucho ve Adem Eren Kabak gibi isimlerin katkılarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Eroğlu, "Fiziksel, mental ve taktiksel anlamda yukarı doğru bir çıkış var. Ama futbolda dün yok, hemen önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlamamız gerekiyor ki işin devamını sağlayalım. Daha hiçbir şey başarmadık." şeklinde konuştu.

Pendikspor'dan Yoğun Takvim Eleştirisi

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise maç takviminin yoğunluğuna dikkat çekerek, "Yayıncı kuruluşun kendine göre planlamaları olabilir ama hiçbir şey sporcuların sağlığını riske atmaktan daha önemli değil." dedi. Ayrıca, hastalık nedeniyle takıma katılamayan oyuncularının eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Esendemir, müsabakanın başındaki penaltı kararını eleştirerek, "Hakem arkadaşımızın bize göre faul olmayan pozisyonda penaltı kararı, devamında da hak edilmiş bir kırmızı kart oldu. Fakat kartların devamının geleceği belliydi." ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği'ni tebrik eden Esendemir, "Bu söylediklerim mazeret değil, önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.