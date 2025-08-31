Gençlerbirliği, Süper Lig'de İlk 4 Maçta 33 Yıl Sonra Yine Puan Yok

Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek, 1992-1993 sezonundan sonra tarihinde ikinci kez Süper Lig'deki ilk dört maçında puanla tanışamadı.

Sezon başlangıcında tarihi benzerlik

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, Süper Lig'de 49. kez mücadele ettiği bu sezona, kulüp tarihinin en kötü başlangıcını tekrar ederek giriş yaptı. Kırmızı-siyahlıların 1992-1993 sezonundaki aynı dönemde takımın başında bulunan Rus teknik direktör Valery Nepomniachi ile kaydedilen sonuçlar, bugün yeniden kulüp kayıtlarına geçti.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, 33 yıl önce yaşanan senaryonun bir benzerini yaşayarak bu olumsuz tabloya imza attı.

Gelecek maç

Daha önceki 48 sezonda ilk 5 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği, ligde bir sonraki randevuda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.