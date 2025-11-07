Gençlerbirliği Taraftarları Maraton Tribününe Doğu Türkistan Bayrağı Astı

Gençlerbirliği taraftarları, Trendyol Süper Lig 12. haftasında RAMS Başakşehir maçında maraton tribününe Doğu Türkistan bayrağı astı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:13
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir maçını sahasında oynuyor.

Tribünde gök bayrak

Gençlerbirliği taraftarları maraton tribününde klasikleşmiş al bayrağın yanına Doğu Türkistan'ı simgeleyen gök bayrağı astı.

Tribünde gerçekleştirilen bu uygulama, maç sırasında dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

