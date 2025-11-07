Gençlerbirliği taraftarları maraton tribününe Doğu Türkistan bayrağı astı
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir maçını sahasında oynuyor.
Tribünde gök bayrak
Gençlerbirliği taraftarları maraton tribününde klasikleşmiş al bayrağın yanına Doğu Türkistan'ı simgeleyen gök bayrağı astı.
Tribünde gerçekleştirilen bu uygulama, maç sırasında dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.
