Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu'dan Taraftara Sabır Çağrısı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, taraftarlarına "sabır" çağrısında bulundu. Eroğlu, takımın yeni bir yapıya kavuşması için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti ve bu süreçte destek beklediklerini söyledi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Eroğlu, "Takımımızı yeni oluşturduğumuz için zamana ihtiyacımız var. Bu süreç kısa zamanda gerçekleşmiyor. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz" dedi.

Eroğlu, ligin ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İlk maçlar hep zordur, bunun farkındayız. En iyi skoru almak için deplasmana gideceğiz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtmak ve iyi başlamak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum; taktiksel anlamda hep istediklerimizi yapmaya çalıştılar" diyerek takımının hazırlıklarına dikkat çekti.

Transfer süreçlerinin devam ettiğini belirten Eroğlu, "Ülkemizde transfer yapmak her geçen gün zorlaşıyoruz. Hem bütçemize uygun hem de takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Bu süreç biraz daha yavaş işliyor. Gençlerbirliği'nin zamana ihtiyacı var. Bu seneki hedefimiz hem sportif başarı hem de kurumsal yapıyı oturtmaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo, "Ligin ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşacağız. Önemli bir maç, 10 aylık bir sezondan bahsediyoruz. Her maç çok önemli ve zorlu geçecek. Samsunspor ile oynamak zor bir rakip olacağı için iyi bir performans sergilemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli kaleci Gökhan Akkan da, "Güzel bir kamp dönemini geride bıraktık. Yeni bir oluşum içindeyiz ve bu ligin yabancısı değiliz. Samsunspor maçıyla birlikte iyi başlayıp, sezonun geri kalanını da başarılı bir şekilde geçirmeyi umuyoruz" dedi.

Samsunspor - Gençlerbirliği karşılaşması, 9 Ağustos Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.