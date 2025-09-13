Gençlerbirliği, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho'yu Kiraladı

Gençlerbirliği, transferin son gününde Watford'tan Tom Dele-Bashiru ve Farense'den Ricardo Velho'yu bir yıllığına kiraladı; lisansları çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:53
Gençlerbirliği, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho'yu Kiraladı

Gençlerbirliği, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho'yu kadrosuna kattı

Transferin son gününde iki imza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, transferin son gününde takviyelerine hız verdi.

Başkent temsilcisi, İngiltere'nin Watford takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru ve Portekiz'in Farense ekibinden kaleci Ricardo Velho'yu kadrosuna dahil etti.

Her iki oyuncu da bir yıllığına kiralık olarak transfer edildi.

Kulüp, yeni transferlerin resmi işlemlerini tamamladı ve oyuncuların lisanslarını çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'da Eylül Divan Kurulu: Özbek'ten Tüzük ve Futbol Mesajı
2
Kadınlar Voleybolunda Bahçelievler Galibiyeti
3
Serge Aurier'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
4
RAMS Başakşehir Jakub Kaluzinski transferini resmen açıkladı
5
TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yarışları Başladı
6
Sivasspor, Sarıyer maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
7
Almanya 98-86 Finlandiya: EuroBasket 2025'te Finalde

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak