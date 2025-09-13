Gençlerbirliği, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho'yu Kiraladı

Gençlerbirliği, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho'yu kadrosuna kattı

Transferin son gününde iki imza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, transferin son gününde takviyelerine hız verdi.

Başkent temsilcisi, İngiltere'nin Watford takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru ve Portekiz'in Farense ekibinden kaleci Ricardo Velho'yu kadrosuna dahil etti.

Her iki oyuncu da bir yıllığına kiralık olarak transfer edildi.

Kulüp, yeni transferlerin resmi işlemlerini tamamladı ve oyuncuların lisanslarını çıkardı.