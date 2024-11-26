Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Ümraniyespor'a Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından iki gün izinli geçen başkent temsilcisi, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde topbaşı yaptı.

Recep Karatepe'den Motivasyon

İdman öncesinde takımı bir araya getiren Recep Karatepe, MKE Ankaragücü karşısında sergilenen performanstan dolayı oyuncularına teşekkür etti. Karatepe, "Oynadığımız maçın analizini ayrıntılı olarak yapacağız. Hepinize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki karşılaşmalarda da hepinizden aynı performansı bekliyorum. Biz güçlü bir takımız ve ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok. Hepinize güveniyorum," ifadelerini kullandı.

Antrenman Rutinleri

Daha sonra antrenmana geçen futbolcular, ısınmanın ardından isabetli pas organizasyonları gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.