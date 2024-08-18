Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gençlerbirliği ve Boluspor Arasında Golsüz Mücadele: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Gençlerbirliği ile Boluspor, Trendyol 1. Lig'de 1-1 berabere kaldı. Hocalar, maç sonrası düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:53
Gençlerbirliği ve Boluspor Arasında Golsüz Mücadele: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Gençlerbirliği-Boluspor Maçının Ardından

Recep Karatepe'nin Açıklamaları

Trendyle 1. Lig'in ikinci hafta maçında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik patronu Recep Karatepe, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki maçlarda daha agresif, ileride oynayan ve daha çok pozisyon üreten bir takım olma hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

Karatepe, düzenlediği basın toplantısında, "Maç süresince oyun üstünlüğü bizdeydi. İlk yarıda farklı bir skor elde edebilirdik. Ancak Boluspor'un duran toptan bulduğu golle geriye düştük. Sonrasında pozisyon üretmedeki etkinliğimiz iyiydi. Takımın genel tavrı ve taktik disiplini şu anda olumlu. Ancak bu, skora yansımadı." şeklinde konuştu.

Gelecek Maç Hedefleri

Alagöz Holding Iğdır FK ile gelecek haftaki karşılaşmada daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirten Karatepe, "Topa sahip olma oranımız yüksek, fakat oyun akıcılığını sağlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu durum gol atmamızı zorlaştırıyor. Daha iyi bir takım olma yolunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Boluspor Cephesinden Değerlendirme

Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Genel anlamda bir puan bizim için kazanç sayılır. Gençlerbirliği zor bir rakipti. Bu deplasmanda elimizden geleni yaparak mücadele ettik" dedi.

Gülpınar, oyuncularının kendi mevkilerinin dışındaki pozisyonlarda da başarılı performans sergilediklerini vurgulayarak, "Deplasmanda aldığımız bir puan, iyi sayılır. İkinci yarıda yediğimiz golle skoru koruma şansımız azaldı. Ancak şu an için bu sonuç bizim için moral kaynağı oldu. Gelecek hafta sahamızda 3 puan alarak performansımızı yükseltmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı