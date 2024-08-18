Gençlerbirliği ve Boluspor Arasında Golsüz Mücadele: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Gençlerbirliği-Boluspor Maçının Ardından

Recep Karatepe'nin Açıklamaları

Trendyle 1. Lig'in ikinci hafta maçında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik patronu Recep Karatepe, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki maçlarda daha agresif, ileride oynayan ve daha çok pozisyon üreten bir takım olma hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

Karatepe, düzenlediği basın toplantısında, "Maç süresince oyun üstünlüğü bizdeydi. İlk yarıda farklı bir skor elde edebilirdik. Ancak Boluspor'un duran toptan bulduğu golle geriye düştük. Sonrasında pozisyon üretmedeki etkinliğimiz iyiydi. Takımın genel tavrı ve taktik disiplini şu anda olumlu. Ancak bu, skora yansımadı." şeklinde konuştu.

Gelecek Maç Hedefleri

Alagöz Holding Iğdır FK ile gelecek haftaki karşılaşmada daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirten Karatepe, "Topa sahip olma oranımız yüksek, fakat oyun akıcılığını sağlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu durum gol atmamızı zorlaştırıyor. Daha iyi bir takım olma yolunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Boluspor Cephesinden Değerlendirme

Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Genel anlamda bir puan bizim için kazanç sayılır. Gençlerbirliği zor bir rakipti. Bu deplasmanda elimizden geleni yaparak mücadele ettik" dedi.

Gülpınar, oyuncularının kendi mevkilerinin dışındaki pozisyonlarda da başarılı performans sergilediklerini vurgulayarak, "Deplasmanda aldığımız bir puan, iyi sayılır. İkinci yarıda yediğimiz golle skoru koruma şansımız azaldı. Ancak şu an için bu sonuç bizim için moral kaynağı oldu. Gelecek hafta sahamızda 3 puan alarak performansımızı yükseltmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.