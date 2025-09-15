Gençlerbirliği ve Eroğlu'nun Süper Lig'de galibiyet hasreti

Trendyol Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, ilk 5 maçını kaybederek tarihindeki en kötü başlangıcı yaptı; teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise Süper Lig'de henüz galip gelemedi.

Trendyol Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen başkentin kırmızı-siyahlı ekibi Gençlerbirliği, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Takım, sezonun ilk 5 karşılaşmasını puansız kapatarak lig tarihindeki en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelede; Emrecan Bulut'un uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayan başkent ekibi, 90+9'uncu dakikada Henry Onyekuru ile elde ettiği penaltı fırsatını da değerlendiremedi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, ilk 5 maçını da kaybederek kulübün modern dönemindeki en kötü lig başlangıcını yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, en son 1992-93 sezonunda ligde üst üste ilk 4 karşılaşmayı kaybetmişti.

Ligin bu sezon puansız tek takımı olarak kalan Gençlerbirliği, sezonun 6. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek.

Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig'deki performansı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı. Eroğlu, 2023-24 sezonuna Samsunspor'da başladı ve ilk 5 haftada kulübede yer aldı; bu süreçte takım 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Gençlerbirliği teknik direktörlüğündeki görevinde de takımının ilk 5 maçında hanesine puan yazdıramayan Eroğlu, Süper Lig'de kulübede bulunduğu toplam 10 karşılaşmada 1 beraberlik, 9 mağlubiyet ile mücadele etti.

Başkent ekibi için önümüzdeki haftalar hem takım hem de teknik ekip adına dönüm noktası niteliği taşıyor; Gençlerbirliği, taraftarlarının beklentisini karşılamak için Eyüpspor karşısında ilk puanlarını hedefleyecek.

