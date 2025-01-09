Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça yoğun bir tempoyla hazırlanıyor. Antrenman detayları ve kaptan Sinan Osmanoğlu'nun doğum günü hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:54
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında, 12 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından "orta, şut ve gol" organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı ise, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Doğum Günü Kutlaması

35 yaşına giren takım kaptanlarından Sinan Osmanoğlu için antrenman öncesi saha içerisinde bir doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Sinan, "Güzel bir birlikteliğimiz var, burada olduğum için mutluyum. İnşallah sene sonunda hedefimize ulaşarak bu güzel birlikteliğimizi taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara Kapı Açıldı

Eryaman Stadı güney kale arkası ve sağ kapalı tribünleri, yeniden Gençlerbirliği taraftarlarına açıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi taraftar gruplarımızın hem kulüp menfaatlerini göz önünde bulundurmaları hem de tek tribünden daha güçlü destek verme istekleri doğrultusunda kapatmış olduğumuz Eryaman Stadı kale arkası ve kapalı tribünlerinin kombine ve biletleri, yine taraftar gruplarımızdan gelen talepler doğrultusunda satışa sunulmuştur" denildi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleşti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleşti.

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