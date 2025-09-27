Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Trendyol Süper Lig 7. hafta - Maç Bilgileri

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Geçen hafta ikas Eyüpspor'u yenerek Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde eden Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Ligde Gençlerbirliği'nin 3 puanı bulunuyor. Kayserispor ise hafta içinde Beşiktaş ile oynadığı erteleme maçını 4-0 kaybetti ve toplam 4 puana sahip.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor, puanlarını beraberlikler sonucu aldı.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta da görev yapamayacak.