Gençlerden Sivil Anayasa İçin Talepler

Osman Aşkın Bak, Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması Programında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması-II" etkinliğinde yaptığı konuşmada, gençlerin sivil anayasa konusundaki düşüncelerini önemsediğini belirtti.

Programın Detayları

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen toplantiya, Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Safa Koçoğlu ve Enes Eminoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tarihçi ve yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, öğrenciler ve diğer katılımcılar da yer aldı.

Sivil Anayasa Tartışmaları

Bak, sivil anayasa konusunun ülke gündeminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Anayasa çalışmalarının belirli aralıklarla yapıldığına dikkati çekerek, Sivil anayasanın artık bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Gençlerin Fikirleri Değerli

Etkinliğin ilk programını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlediklerini hatırlatan Bakan Bak, "Orada gençlerimizin görüşlerinden oluşan bir rapor oluşturduk. Şimdi ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerle ikinci programı gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin sivil anayasayı konuşmasını istiyoruz. Onların görüşleri bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Gençliğin Katılımı ve Anayasa Süreci

Bakan Bak, gençlerin kendi düşüncelerini ifade etmelerini teşvik ettiklerini şu sözlerle açıkladı: "Toplumun taleplerini karşılayan, gençlerimizin dönüşlerini yansıtan bir anayasa için gençlerle birlikte hareket etmenin önemini kabul ediyoruz. Burada sizlerin enerjisi ve düşünceleri çok önemli. Bu süreç, Türk toplumunun ortak bir değeri haline gelecektir."

Konferanslar ve Bilgilendirme

Etkinlikte ayrıca, Prof. Dr. Tufan Gündüz "Geçmişten Günümüze Anayasalar Tarihi" üzerine bilgi verirken, Bakan yardımcıları Eminoğlu ve Koçoğlu ise "Yeni Nesil, Yeni Anayasa: Sivil Anayasa Sürecinde Gençlik Katılımı" konulu bir konferans düzenledi.