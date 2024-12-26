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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rus Spor Bakanı Degtyarev ile İstanbul'da Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rus mevkidaşı Mihail Degtyarev ile İstanbul'da spor iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:49
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rus Spor Bakanı Degtyarev ile İstanbul'da Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rus Mevkidaşı Degtyarev'i Ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev ile İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, spor alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Bakan Bak, Rusya Spor Bakanı Degtyarev'e İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezini tanıttı. Degtyarev, tesisin kalitesini takdir ederek Bakan Bak'a tebriklerini iletti.

Görüşme sırasında Bakan Bak, Rus mevkidaşı ile potaya atış yaparak sporun birleştirici gücünü simgeledi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki spor iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev (sağda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev (sağda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

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