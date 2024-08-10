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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Nafia Kuş Aydın'a Tebrik Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın'ı kutladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:53
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Nafia Kuş Aydın'a Tebrik Mesajı

Bakan Bak, Olimpiyat Üçüncüsü Nafia Kuş Aydın’ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın’ı kutladı. Bakan Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsü. Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocumuzu kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Nafia Kuş Aydın'ın Başarısı

Nafia, kadınlar +67 kilodaki üçüncülük müsabakasında Büyük Britanyalı Rebecca McGowan’ı yenerek, kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Bu başarı, Nafia'nın spor kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

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