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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yapay Zeka Vurgusu: 'Bilimi Aktif Kullanmak İstiyoruz'

Bakan Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Toplantısı'nda dijital dönüşüm ve bilimsel yatırımların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:45
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yapay Zeka Vurgusu: 'Bilimi Aktif Kullanmak İstiyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Osman Aşkın Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı'na katılarak, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki hedeflerine dair vurgularda bulundu. Toplantı, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer davetliler de katıldılar.

Bilim ve Yapay Zeka Yatırımları

Bakan Bak, yaptığı konuşmada, yapay zeka ile ilgili dünya genelinde büyük yatırımların mevcut olduğunu belirtti. Yatırımları artırma ve bilimi aktif şekilde kullanma arzusunu dile getiren Bakan, "Gençleri ve bu süreci doğru yönlendirmek bizim için önemlidir. Faaliyetlerimiz yoğun ve projelerimizi sizlerle paylaşmak istedik" diye konuştu.

Dijital Dönüşüm Vurgusu

Bakan Bak, dijital dönüşümün kamu için önemine değinerek, "Kamuda dijital bir dönüşüm söz konusu ve bu dönüşüm, verimlilik açısından hayati öneme sahip. Bugün hocalarımızla fikir alışverişi yapmak bizim için çok değerli. Türkiye, yüksek teknoloji dönüşümünde hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele konusuna da değinerek, bu süreçteki teknolojik gelişmelerin destekleneceğini vurguladı.

Rektör Mandal'dan Jest

Toplantının sonunda, Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, Bakan Bak'a öğrencilik yıllarından kalan ıslak imzalı mühendislik yemini ile öğrenci kimlik kartı kopyasını takdim ederek, bu anıların önemine dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen “Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Fikir Alışverişi Toplantısı”na katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen “Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Fikir Alışverişi Toplantısı”na katılarak konuşma yaptı.

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