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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Portekiz'de Buluştu

Bakan Bak, 18 Yaş Altı Milli Takım ile Portekiz'de bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 00:10
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Portekiz'de Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı, 18 Yaş Altı Milli Takım ile Portekiz'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hazırlık turnuvası için Portekiz'de bulunan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile buluştu.

Bakan Bak'tan Destek Ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde takımın oyuncuları ve teknik kadrosu ile bir araya geldi.

Önemli İsimler Eşlik Etti

Bu sıcak ziyarette Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ve 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman da hazır bulundu.

Başarı Dilekleri

Bakan Bak, takımın moraline katkı sağlamak amacıyla yaptığı ziyarette, futbolculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Türkiye'nin genç yetenekleri için büyük bir destek mesajı veren Bakan, uluslararası başarıların önemine dikkat çekti.

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