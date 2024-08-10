Gençlik ve Spor Bakanı, Taha Akgül'ü Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Taha Akgül'e Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalya ile kariyerine veda eden milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Bak’tan Duygusal Paylaşım

Bakan Bak, olimpiyat macerasını başarıyla tamamlayan Taha Akgül için sosyal medya platformu X üzerinden bir gönderi paylaşarak, "Üçüncü kez olimpiyat madalyası kazanan gururumuz Taha Akgül’ü yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Taha Akgül'ün Spor Hayatındaki Anlamı

Ayrıca, Bak, 33 yaşındaki Taha'nın güreşe veda etmesi üzerine, "Mindere çıktığı ilk zamanlarda olduğu gibi son maçında da yanında olmak nasip oldu. Sen Türk sporunun yaşayan efsanelerindensin Taha. Bundan sonra da yolun, bahtın hep açık olsun kardeşim..." ifadelerinde bulundu.