Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görücüye Çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumunu yaptı. Bakan Bak, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, Bakanlıklarına başvuran öğrencilerin %97'sini yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.

Milli Sporcu Bursu Çalışmaları

Bakan Bak, milli sporcu bursu uygulamasının hayata geçirilmesi ile sporcuların eğitim sorunlarına çözüm sunduklarını ifade etti. Bugüne dek 442 milli sporcu bu programdan yararlanarak üniversiteye yerleşti.

Sportif Yetenek Taraması Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde 8-10 yaş grubundaki çocuklar için 'Sportif Yetenek Taraması Projesi' uygulamasının başlatıldığını belirten Bak, şimdiye kadar 3 milyon 199 bin 379 çocuğun taramalara katıldığını aktardı.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın

Bakan, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' programıyla 8 milyon 492 bin 531 kişiye yüzme eğitimi verdiklerini vurguladı.

Sporcu Eğitim Merkezleri

56 ilde 59 Sporcu Eğitim Merkezi ile çocukların eğitimlerini aksatmadan spor yapmalarının sağlandığını ifade eden Bak, burada 3 bin 471 sporcunun yatılı ve gündüzlü eğitim aldığını belirtti.

Sporcu Destek Programları

2024 yılı itibarıyla 55 bin 763 sporcuya toplam 269 milyon lira değerinde Sporcu Harçlığı desteği sağlandı.

Yurt Kapasitesindeki Artış

Bakan Bak, yurt kapasitesinin 2002 yılında 182 bin 258 iken bugün 993 bin 720’ye ulaştığını, bunun da %445'lik bir artış sağladığını dile getirdi.

Beslenme Yardımı ve Burs Desteği

2024 boyunca 954 bin 226 öğrenciye aylık 4 bin 950 lira beslenme yardımı yapılacağını belirten Bak, öğrencilere kredi ve burs desteği sağlandığını da kaydetti.

Deprem Bölgesine Yönelik Yatırımlar

6 Şubat depreminden sonra bölgede çeşitli gençlik ve spor tesislerinin kurulmasının devam ettiğini vurguladı. Toplamda 123 yeni tesis inşa edileceği bildirildi.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yasa dışı bahisle mücadelede etkin çalıştığını aktaran Bak, ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve gerektiğinde yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.

Bütçe Miktarı

Son olarak, Bakan Bak, 2025 yılı için öngörülen bütçenin 231 milyar 922 milyon 274 bin lira olduğunu açıkladı.