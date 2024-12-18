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Gençlik ve Spor Bakanlığı ODTÜ'de 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ODTÜ'de gençlerin politika geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla çalıştay organize etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:02
Gençlik ve Spor Bakanlığı ODTÜ'de 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenledi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 81 ilde gerçekleştirilen çalıştaylar çerçevesinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, bakanlık yetkilileri ve gençler katıldı.

Organizasyonda, öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler bir araya gelerek gençlik politikalarına yön vermek amacıyla aktif bir şekilde katkıda bulundu. Etkinlikte, 1000 gencin katılımıyla 11 farklı başlıkta grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştayın programında, katılımcılara politika sürecinin ve çalıştay yönteminin detayları aktarıldı. Açılış konuşmalarının ardından, gençlerin görüşlerinin alındığı istişare oturumları yapıldı. Programın ikinci bölümünde ise katılımcılar, 11 başlık altında grup çalışmalarına katılarak, gençlik politikaları için somut hedefler ve eylem önerileri geliştirdiler.

Atölye programlarına katılamayan gençler veya farklı bir şekilde katkı sağlamak isteyenler, elektronik form aracılığıyla çalıştaya destek sundular. Gençlerin söz sahibi olduğu çalıştaylar ile gençlik politikalarının daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde şekillenmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yaptı. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen çalıştaya Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, bakanlık yetkilileri ve gençler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yaptı. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen çalıştaya Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, bakanlık yetkilileri ve gençler katıldı.

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