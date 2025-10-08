Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurtlardaki su kesintileri altyapı kaynaklı

Bakanlık, bazı yurtlardaki su kesintilerinin belediye kaynaklı altyapı sorunlarından kaynaklandığını, yurt hizmetlerinin 7/24 sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:19
Belediye hizmetlerindeki aksaklıklar yurtları da etkiledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, son dönemde bazı yurtlarda yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını eksiksiz düzeyde karşılamak amacıyla ilgili kurum ve personelin var gücüyle çalıştığı belirtildi.

Öğrenci yurtlarının 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiği aktarıldığı açıklamada, "Her yıl kapasite ve imkanlarımızı geliştirerek büyükşehir ölçeğinin üzerinde bir hizmet ağıyla 1 milyon yurt yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Gençlerimize güvenli, hijyenik ve konforlu yaşam alanları sunmaktayız. Bakanlığımıza başvuran tüm öğrencilerimize yurt imkanı sağlanmakta, bunun yanı sıra gençlerimizin hayata donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sunacak eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir." denildi.

Altyapı hizmetlerinin başka kurumlarca sağlandığı ve bunun bazen yurtları etkilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada benzeri bulunmayan bu geniş çaplı hizmetin yürütülmesinde yol, su, elektrik, atık sistemleri, aydınlatma ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri, ilgili belediyeler ve kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Son dönemde bazı şehirlerde belediyeler tarafından yapılan su kesintileri, kanalizasyon problemleri ve çöp toplama aksamaları, o şehirdeki tüm haneler gibi yurtlarımızı da etkilemektedir. Su kesintileri, doğal olarak sıcak su temininde geçici aksamalara yol açmaktadır. Yurtlarımız, gençlerimizin evi ve yaşam alanı olarak görülmekte, hizmet kalitemizi Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olan gençlerimiz için sürekli yükseltmeye kararlılıkla devam etmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlık, öğrencilerin barınma ve hijyen koşullarının korunması için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüldüğünü vurguladı.

