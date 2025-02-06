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Geosis Boluspor - Galatasaray: Seyir Zevki Yüksek Bir Mücadele

Geosis Boluspor, Galatasaray'a 4-1 yenildi. Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman, keyifli bir maç çıkarmak istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:16
Geosis Boluspor - Galatasaray: Seyir Zevki Yüksek Bir Mücadele

Geosis Boluspor - Galatasaray Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Geosis Boluspor, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Geosis Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, seyir zevki yüksek bir karşılaşma sunma amacıyla sahaya çıktıklarını vurguladı.

Kadro Derinliğine Dikkat

Kahraman, zor bir süreçte oynadıkları kupa maçının öneminden bahsederken, "Daha 3 gün önce maç oynadık ve 2 gün sonra lig karşılaşmamız var. Bu süreçte kadro derinliği gereği rotasyon yapmaya mecburuz. Karşımızda Türk futbolunun büyük temsilcisi Galatasaray vardı. Hem ekran başındaki seyircilere hem de tribündekilere keyifli bir maç izletmek istedik," ifadelerini kullandı.

İyi Başlangıç ve Gol Anları

Maça iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Kahraman, "Galatasaray'ın birkaç maçını izledik ve oyuncularımla birlikte ne yapabileceğimizi değerlendirdik. Ön alan baskısıyla başladık, hata yapmaya zorladık ve geçiş oyunları ile gol bulmaya çalıştık. Ancak, duran toptan yediğimiz gol maalesef moral kaybına neden oldu," şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Maçlar

Kahraman, Boluspor'un 3 gün içerisinde bir maçı daha olacağını hatırlatarak, "Bu tür karşılaşmaları hem keyifli bir antrenman hem de değerli bir deneyim olarak görüyoruz. Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçını seyir zevki yüksek bir mücadele ile tamamladık," dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında Galatasaray'a 4-1 yenilen Geosis Boluspor'un teknik...

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında Galatasaray'a 4-1 yenilen Geosis Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında Galatasaray'a 4-1 yenilen Geosis Boluspor'un teknik...

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında Galatasaray'a 4-1 yenilen Geosis Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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