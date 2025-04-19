Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geçti

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında, Geosis Boluspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sakarya'da gerçekleştirilen mücadelede Geosis Boluspor, zorlu geçen maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Geosis Boluspor'un ligdeki pozisyonunu güçlendirirken, taraftarlarına önemli bir sevinç yaşattı. Takım, mücadeleci oyunuyla dikkat çekerken, Fatih Karagümrük ise maçta istediği sonucu elde edemedi.

Maç sonrasında, Geosis Boluspor cephesi galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşarken, Fatih Karagümrük ise tekrar toparlanma hedefleriyle çalışmalarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Geosis Bolusporlu İshak Karaoğul, rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Geosis Bolusporlu İshak Karaoğul, rakibiyle mücadele etti.