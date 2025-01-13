Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:21
Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Giovanni Guidetti'den Anlamlı Katılım

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, spor camiasında yıl içinde yaşanan en unutulmaz anları oylama fırsatı sunuyor.

VakıfBank'ın Başarıları ve Guidetti'nin Rolü

Takımının ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarılarla dikkat çeken Guidetti, voleybolun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın bu etkinliği, Guidetti gibi önemli isimlerin sporun medyadaki yerini daha da güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Katılımıyla oylamanın zenginleşmesine destek olan Guidetti, spor dünyasında iz bırakan anların seçiminde hem voleybol severlere hem de genel kamuoyuna hitap ediyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

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