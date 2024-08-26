Giovanni van Bronckhorst ve Takımından Necip Uysal'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Necip Uysal'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, ön çapraz bağ ameliyatı geçen Necip Uysal'ı hastanede ziyaret etti.

Hastane Ziyareti

Yapılan resmi açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam ve takım arkadaşları, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bulunan Necip Uysal'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Çiçek ve İyi Dilekler

Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli futbolcuya çiçek takdim ederek, Doç. Dr. Kerem Ülkü aracılığıyla oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hollandalı teknik direktör, Uysal'a güçlü bir şekilde sahalara dönüş yapması konusunda iyi dileklerini iletti.