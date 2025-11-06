Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin uğurlandı

Giresun’da motosiklet kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki futbolcu Samet Şahin, köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:18
Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin uğurlandı

Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve veda

Giresun’da dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Samet Şahin, Keşap’ın Gönüllü köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından Şahin’in naaşı, ailesinin bulunduğu yerdeki defin işlemi için Yağlıdere Ortaköy aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi. Törene Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sinan Işık, ailesi, okul ve takım arkadaşları ile çok sayıda amatör spor camiası temsilcisi katıldı.

Kaza ve soruşturma

Kaza, Giresun Merkez Aksu Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Şahin’in kullandığı motosiklet virajı alamayarak park halindeki bir vinç kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin’in Çınarlar Spor Kulübünün eski oyuncusu olduğu, Aksu Mahallesi’ndeki ek sahada antrenman yaptıktan sonra evine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRESUN’DA DÜN AKŞAM MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ GENÇ...

GİRESUN’DA DÜN AKŞAM MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ GENÇ FUTBOLCU SAMET ŞAHİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

GİRESUN’DA DÜN AKŞAM MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ GENÇ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Erdoğan'a 60. Yıl Kupası ve Özel Bisiklet
2
Trendyol Süper Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı
3
Elazığlı Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi
4
Beşiktaş, Antalyaspor Öncesi 3 Eksikle Çalıştı
5
Cavs’ın 16 Maçlık Galibiyet Serisi Orlando Magic ile Sona Erdi
6
İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu’na Seçildi
7
Keltepe'de 12 Ay Spor Turizmi: Kaya Tırmanışı Başlıyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu