Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin uğurlandı

Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve veda

Giresun’da dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Samet Şahin, Keşap’ın Gönüllü köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından Şahin’in naaşı, ailesinin bulunduğu yerdeki defin işlemi için Yağlıdere Ortaköy aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi. Törene Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sinan Işık, ailesi, okul ve takım arkadaşları ile çok sayıda amatör spor camiası temsilcisi katıldı.

Kaza ve soruşturma

Kaza, Giresun Merkez Aksu Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Şahin’in kullandığı motosiklet virajı alamayarak park halindeki bir vinç kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin’in Çınarlar Spor Kulübünün eski oyuncusu olduğu, Aksu Mahallesi’ndeki ek sahada antrenman yaptıktan sonra evine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRESUN’DA DÜN AKŞAM MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ GENÇ FUTBOLCU SAMET ŞAHİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.