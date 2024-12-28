Giresunspor Başkanı Eltuğral: Kongre Kararı Almayı Düşünmüyoruz

Giresunspor'dan Kongre Açıklaması

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Emin Eltuğral, kestiklerini düşündükleri kongre kararı olmadığını duyurdu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eltuğral, kulübün 430 milyon lira civarında borcunun bulunduğunu belirtti. Eltuğral, FIFA'da Giresunspor'a ait 26 dosya bulunduğunu ve bu dosyaların arasında eski futbolcuların yanı sıra kulüplerin alacaklarını da içerdiğini aktardı.

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Kongre kararı almayı düşünmeyeceklerini vurgulayan Eltuğral, "Kongre kararı düşünecek bir durum yok. Biz zaten Giresunspor'u yalnız bırakmamak için geldik ve işimizi de gayet düzgün yapıyoruz. Düzgün olmayan bir şeyi bulursanız, açıklayın ve söyleyin" dedi.

Puan silme cezalarına da değinen Eltuğral, bu konuda yapılacak başvuruların sonuçlarının kritik olduğunu belirtti. "Bir sezonda 25 puana kadar silinebiliyor. Bizim 26 dosyamız var, bu dosyalar üzerinden 6 puan silinebilir. Giresunspor'u bu durumdan kurtarmadığımız sürece, önümüzdeki senelerde de puan sildirmelerle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

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Düşme hattındaki rakiplerle arasında 10 puan fark olduğuna dikkat çeken Eltuğral, "İkinci yarıda bu farkı kapatmak için takımımız mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.