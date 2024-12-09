Giresunspor'dan FIFA'nın 6 Puan Silme Cezasına Tepki

Giresunspor'dan Açıklama

Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor, FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kulüp, 18 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında göreve gelen yönetim kurulunun, kulübün işleyişi konusunda tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altını çizdi.

Geçmiş Borçlar ve Cezalar

Açıklamada, geçmiş yönetimlerden gelen borçlar sebebiyle kulüp aleyhine açılan dava dosyalarının varlığına dikkat çekildi. Giresunspor, vadesi geçmiş eski futbolcu borçları sebebiyle transfer tahtasının 4 transfer döneminden bu yana kapalı olduğunu ifade etti. Ayrıca, geçmiş dönemlerdeki yabancı futbolcu, SGK ve vergi borçları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 puan silme cezası aldığını da belirtti.

Marko Milinkovic Davası

Kulüp, eski futbolcularından Marko Milinkovic’in alacaklarına karşılık FIFA nezdinde dava açtığını hatırlattı. Açıklamada, “Oyuncunun avukatlarının FIFA nezdinde açtığı dava sonucunda kulübümüze 6 puan silme cezası daha verilmiştir” denildi. Giresunspor yönetimi, kulübü yaşatmak için tüm özveri ve gayretle mücadele ettiklerini kaydetti.

Tarihin Notları

Giresunspor'un açıklamasında son olarak, “Tarih, Giresunsporumuzu karanlığa itenleri ve içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için çaba sarf etmeyenleri asla affetmeyecektir” ifadelerine yer verildi.