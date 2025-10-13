Giresunspor Hentbol: Hedef İlk 6 ve Avrupa Kupası

GÜLTEKİN YETGİN - Ardventure

Hedef: İlk 6 ve Avrupa

Erkekler Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Giresunspor, sezonu ilk 6 içinde tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Takım antrenörü Gökhan Kolukısaoğlu hedeflerini net biçimde ifade etti: "Hedefimiz ilk 6, oradan da Avrupa kupasına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz. Maç maç gitmeyi düşünüyoruz."

Kısa tarihçe ve yükseliş

Takım, Giresun Gençlikspor adıyla 2015 yılında kuruldu. 2018'den itibaren Giresunspor çatısı altında yoluna devam eden ekip, bölgesel liglerden başlayıp geçen sezon asıl hedefi olan Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Hazırlık süreci ve lig başlangıcı

Kolukısaoğlu, bu sezona çalışmaların geç başladığını ve hazırlık maçı eksikliği yaşadıklarını belirtti. Ligin ilk etaplarında zorlu rakipler Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile karşılaştıklarını hatırlatan antrenör, her maça ayrı önem verdiklerini vurguladı.

Altyapı ve Giresunlu oyuncular

Takım kadrosunda iki Giresunlu oyuncu bulunduğunu söyleyen Kolukısaoğlu, altyapıya yönelik planlarını aktardı: "Altyapıda 2010 ve 2011 doğumlu gençlerle ilgili bir projemiz var. Hedeflerimize ulaştığımızda 4 yıl içerisinde o gençlerden de 3-4 tanesinin ilk 7'de oynayabilecek duruma gelmesini düşünüyoruz."

Giresun'da hentbol vizyonu ve altyapı desteği

Kolukısaoğlu, kentte hentbolun gelişimi için yürüttükleri çalışmaları anlattı: "Biz Giresun'da ilk Görele Belediyespor kadın hentbol takımını kurduk ve Süper Lig'e kadar yükseldi o takım. Şimdi de erkek takımı Süper Lig'de. Biz Türkiye'de bir hentbol ili olarak kalıcı olmak istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün salon konusunda sağladığı imkanlara dikkat çeken antrenör, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nun zemin durumunun iyi olduğunu vurguladı. Sosyal medyanın etkisiyle taraftar sayısının arttığını belirten Kolukısaoğlu, iç sahada son maçlarını yaklaşık 1.500 kişi önünde oynadıklarını kaydetti.

Oyuncuların sözleri ve taraftardan destek çağrısı

Kolukısaoğlu taraftarlardan destek isteyerek, "Biz bu işe çok küçük başlayarak büyük hedeflere geldik. Sonuçta bu takım Giresunspor ve Süper Lig'deyiz. Halkımızdan destek bekliyoruz. Onlar olmadan bu iş olmaz. En azından biz yorulduğumuz zaman onların bizi ayağa kaldıracağını düşünüyoruz." dedi.

Sağ ön oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan Murat Enç, sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını, oynadıkları iyi oyun sayesinde daha üst sıralara ulaşmak istediklerini söyledi. Orta oyun kurucu Mücahit Özalp mevcut durumlarının çok iyi olduğunu ifade etti ve sahadaki taraftar desteğinin skora yansıdığını belirtti. Sağ kanat oyuncusu Yaşar Özdirik ise son haftalarda yükselişe geçtiklerini, ellerinden geleni yapıp maç kazanmaya devam etmek istediklerini aktardı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk kez bu sezon mücadele eden Giresunspor, sezonu ilk 6 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.