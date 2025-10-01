Giresunspor, Trabzon'da 36-29 Galip — Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi

Maç Sonucu ve Öne Çıkanlar

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Giresunspor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-29 mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Giresunspor skorda üstünlüğü ele geçirerek mücadeleyi 36-29'luk skorla kazandı.

Maç, her iki takım için de ligde önemli bir sınav olurken Giresunspor deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Giresunspor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-29 mağlup etti.