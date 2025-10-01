Giresunspor, Trabzon'da 36-29 Galip — Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi
Maç Sonucu ve Öne Çıkanlar
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Giresunspor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-29 mağlup etti.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Giresunspor skorda üstünlüğü ele geçirerek mücadeleyi 36-29'luk skorla kazandı.
Maç, her iki takım için de ligde önemli bir sınav olurken Giresunspor deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
