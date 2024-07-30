Giresunspor'un Defans Oyuncusu Kadir Seven Çorum FK'ya Geçti

Giresunspor'dan Çorum FK'ya Transfer

Yeni sezon için TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor, defansif oyuncusu Kadir Seven'in Çorum FK'ya transferi için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında, futbolcunun transfer bedeli 10 milyon lira olarak belirlenirken, ayrıca sonraki satışından %35 pay alınacağı duyuruldu.

Kulüpten Teşekkür Mesajı

Giresunspor kulübü, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Kadir Seven'e kulübe olan katkılarından dolayı teşekkür ederken, yeni takımında başarılı bir kariyer diledi. Giresunspor’un bu transfer hamlesi, gelecek sezon için kadro yapılanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.