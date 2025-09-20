Gisdol: Kayserispor Antalyaspor'dan Son Dakika 1 Puanla Döndü

Markus Gisdol basın toplantısında değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın sonlarında buldukları gol sayesinde bir puan aldıklarını ve bunun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Gisdol, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'un bugünkü hissiyatını iyi bildiklerini ve son iki maçta aynı duyguyu yaşadıklarını belirtti. "Takımım özellikle maçın sonlarında ve ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek buradan..." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, takımının ilk yarıdaki performansından çok memnun olmadığını, kolay gol yediklerini ve devre arasında oyuncularına neyi değiştirmeleri gerektiğini söylediğini aktardı. İkinci yarıda çok daha iyi olacaklarını ifade eden Gisdol, şu an için alınan puandan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Gisdol, ligin başlangıcında zorlu bir fikstürle karşılaştıklarını ve bu süreçte sadece Galatasaray'a kaybettiklerini hatırlattı. "Takımım özellikle maçın sonlarında ve ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek buradan bir puanla ayrılıyor. Bu güzel duyguyla birlikte Kayseri'ye döneceğiz." dedi.

Son olarak Gisdol, oynayacakları maçların hafta hafta değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, son dakika golleriyle berabere kalınan karşılaşmalarda bunun izahının kolay olmadığını sözlerine ekledi.