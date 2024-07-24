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Gizem Özer: Paris 2024 Olimpiyatları için Madalya Hedefliyor

Milli boksör Gizem Özer, Paris 2024'te madalya kazanmak için yoğun çalıştığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:51
Gizem Özer: Paris 2024 Olimpiyatları için Madalya Hedefliyor

Milli Boksör Gizem Özer, Olimpiyat Hedeflerini Açıkladı

2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak olan milli boksör Gizem Özer, madalya ile dönebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara Ara Vermiyor

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Gizem, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:"Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Takım olarak da çok iyi olduğumuzu düşünüyorum."

2017 yılından beri boks yapan Gizem, son olarak Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda İrlandalı rakibi karşısında çeyrek finalde mücadele ettiğini ifade etti.

Türk Kadın Boksunda Zirve

Olimpiyatta madalya hedeflediğini vurgulayan Gizem, Türk kadın boksunun başarısını dile getirerek, "Türk kadın boksu şu anda zirvede. Özellikle Buse ablalarımız Tokyo'da çok güzel başarılar elde etti. Bize öncü oldular." şeklinde konuştu.

Paris 2024'e sayılı günler kala, milli boksörün azmi ve kararlılığı dikkat çekiyor. Olimpiyat ruhunu en iyi şekilde yaşayarak Türkiye'yi gururlandırmak amacında olan Gizem, tüm gücünü ortaya koyarak tarih yazmak istiyor.

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli...

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampını tamamladı.

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli...

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampını tamamladı.

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli...

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampını tamamladı.

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli...

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampını tamamladı.

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli...

Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor. Milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampını tamamladı.

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