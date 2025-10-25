Glint Manisa 88-79: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. Hafta

Glint Manisa Basket evinde galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, Glint Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, sezonun bu haftasında elde ettiği galibiyetle saha avantajını iyi değerlendirdi ve rakibini dokuz sayı farkla geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Glint Manisa Basket ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’ten Mahir Ağva (46), rakibiyle mücadele etti.