Gloria Kupası: Zalgiris, Anadolu Efes'i 90-69 Yendi

Gloria Kupası'nda Zalgiris, Anadolu Efes'i 90-69 mağlup etti

Antalya'da oynanan maçta Litvanya ekibi üstünlüğünü korudu

Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımına 90-69 yenildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede Zalgiris, ilk çeyreği 21-12 üstün tamamladı. Karşılaşmanın devre arasına da Zalgiris 37-36 önde girdi.

Üçüncü periyot sonunda skoru 67-53 yapan Litvanya temsilcisi, maçı da 90-69 ile kazanarak galibiyete ulaştı.

Turnuvada şampiyonluğu ise Bahçeşehir Koleji elde etti. Turnuvayı Zalgiris ikinci, TOFAŞ üçüncü ve Anadolu Efes dördüncü olarak tamamladı.