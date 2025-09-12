Gloria Pre-Season Games 2025: Lokomotiv Kuban 88-84 Anadolu Efes

Gloria Pre-Season Games 2025'te Lokomotiv Kuban, Anadolu Efes'i 88-84 yendi. Maç Belek'teki Gloria Sports Arena'da oynandı; turnuva 14 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:21
Gloria Pre-Season Games 2025: Lokomotiv Kuban 88-84 Anadolu Efes

Gloria Pre-Season Games 2025: Lokomotiv Kuban 88-84 Anadolu Efes

Maç Özeti

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 88-84 mağlup oldu.

Detaylar

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede ilk çeyrek 22-22 eşitlikle tamamlandı. Anadolu Efes, devre arasına 46-43 önde girdi.

Üçüncü periyodu 73-65 üstün tamamlayan Lokomotiv Kuban, karşılaşmayı 88-84 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

