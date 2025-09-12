Gloria Pre-Season Games 2025: Lokomotiv Kuban 88-84 Anadolu Efes
Maç Özeti
Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 88-84 mağlup oldu.
Detaylar
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede ilk çeyrek 22-22 eşitlikle tamamlandı. Anadolu Efes, devre arasına 46-43 önde girdi.
Üçüncü periyodu 73-65 üstün tamamlayan Lokomotiv Kuban, karşılaşmayı 88-84 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
