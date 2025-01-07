Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları Tarafından Akredite Oldu

Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları Tarafından Tanındı

Antalya'nın gözde tesislerinden biri olan Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları tarafından "Spor Bilimleri Laboratuvarlar Akredite Tesisi" olarak resmen tanındı. Bu önemli unvan, tesisin su sporları alanındaki öncü konumunu pekiştiriyor.

Aldığı Akreditasyonun Önemi

Belek'teki bu prestijli akreditasyon, Gloria Sports Arena'nın, spor bilimi alanındaki standartları yükseltme kararlılığını göstermektedir. Bu kapsamda yapılan açıklamada, Özaltın Holding Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, "Bu akreditasyon, sporcularımıza en yüksek standartlarda destek sunma vizyonumuzun bir göstergesi. Gloria Sports Arena olarak spor bilimini geliştirme konusundaki kararlılığımız devam edecek. Şampiyon sporcularımızın başarılarını güçlendirmek için en iyi kaynakları sağlamayı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Gloria Sports Arena'nın bu önemli adımı, su sporları alanında daha fazla başarıya ulaşmak isteyen sporcular için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.