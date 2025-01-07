DOLAR
35,34 -0,08%
EURO
36,66 0,13%
ALTIN
3.013,67 -0,81%
BITCOIN
3.457.394,24 4,11%

Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları Tarafından Akredite Oldu

Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları tarafından 'Spor Bilimleri Laboratuvarlar Akredite Tesisi' unvanını aldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:16
Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları Tarafından Akredite Oldu

Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları Tarafından Tanındı

Antalya'nın gözde tesislerinden biri olan Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları tarafından "Spor Bilimleri Laboratuvarlar Akredite Tesisi" olarak resmen tanındı. Bu önemli unvan, tesisin su sporları alanındaki öncü konumunu pekiştiriyor.

Aldığı Akreditasyonun Önemi

Belek'teki bu prestijli akreditasyon, Gloria Sports Arena'nın, spor bilimi alanındaki standartları yükseltme kararlılığını göstermektedir. Bu kapsamda yapılan açıklamada, Özaltın Holding Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, "Bu akreditasyon, sporcularımıza en yüksek standartlarda destek sunma vizyonumuzun bir göstergesi. Gloria Sports Arena olarak spor bilimini geliştirme konusundaki kararlılığımız devam edecek. Şampiyon sporcularımızın başarılarını güçlendirmek için en iyi kaynakları sağlamayı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Gloria Sports Arena'nın bu önemli adımı, su sporları alanında daha fazla başarıya ulaşmak isteyen sporcular için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 Yenerek Öne Geçti
2
Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları Tarafından Akredite Oldu
3
Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Geçti
4
Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
5
Bodrum FK, Kırklarelispor Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Tamamladı
6
Hatayspor Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor: Yılmaz Vural ile Anlaşma Sağlandı
7
Samsunspor'da Thomas Reis'in Favori Motifleri: 'Azimle Gelen'

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor