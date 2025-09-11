GM Ediz Gürel, Dünya Şampiyonu Gukesh'i Grand Swiss'te Yendi

GM Ediz Gürel, Gukesh'i Semerkand'ta mağlup etti

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre GM Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvasında dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yendi. Turnuva, Özbekistan'ın Semerkand kentinde devam ediyor.

7. turda tarihi zafer

Heyecan dolu ve zorlu bir mücadelenin ardından gerçekleşen karşılaşmada Ediz Gürel, 7. tur sonunda rakibini mağlup ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sonuç, Türk satrancında önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Türkiye'nin turnuvadaki durumu

Türkiye'yi turnuvada Ediz Gürel ile birlikte Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Turnuva 15 Eylülde tamamlanacak. Bugün oynanan 7. turun sonunda her iki sporcu da 4 puan ile mücadelelerini sürdürüyor.

İleriye dönük hedefler

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, 2026 Adaylar Turnuvası'nda yer alma hakkı kazanacak; bu turnuva, dünya şampiyonunun rakibinin belirleneceği önemli bir adım olacak.