Gökhan Sazdağı A Milli Takım Kadrosunda

Gökhan Sazdağı A Milli Futbol Takımında!

A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım'da oynayacağı Karadağ ile olan UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçı için kadrosunu güçlendirdi. Kayserispor'un yetenekli futbolcusu Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın davet edilen aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'mızın kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapılmıştır. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna katılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme, Gökhan Sazdağı'nın uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı bulacağını müjdeliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.