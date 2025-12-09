DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.731,67 0,13%
BITCOIN
3.852.205,7 0,24%

Gökhan Ünal'ın Erciyes 38 FK Karnesi: 12 Maçta 18 Puan

Gökhan Ünal, Erciyes 38 FK'de çıktığı 12 lig maçında 18 puan topladı; takım son 4 maçta galibiyet alamadı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:46
Gökhan Ünal'ın Erciyes 38 FK Karnesi: 12 Maçta 18 Puan

Gökhan Ünal'ın Erciyes 38 FK Karnesi: 12 Maçta 18 Puan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü'ndeki teknik direktörlük görevi sona eren Gökhan Ünal, takımını istenen seviyeye taşıyamadı.

Görev Süresi ve Performans

Gökhan Ünal nezaretinde 12 lig maçına çıkan mavi siyahlılar, toplam 18 puan topladı. Bu periyotta takım 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Erciyes 38 FK, maçlarda 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü.

Maç Sonuçları

Erciyes 38 FK; lig maçlarında Türk Metal 1936 Spor, Ağrı 1970 SK, Suvermez Kapadokya ve Kırıkkale FK karşısında galip geldi. Osmaniyespor, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor, 12 Bingölspor, Kırşehirspor ve Mazıdağı Fosfatspor ile ise berabere kaldı. Takım, Karaköprü Belediyespor ve Kilis 1984 A.Ş maçlarını kaybetti.

Son dört maçta galibiyet alamayan mavi siyahlı ekipte yönetim, teknik kadroda değişikliğe gitme kararı aldı.

ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ'NDEKİ GÖREVİ SONA EREN TEKNİK DİREKTÖR GÖKHAN ÜNAL 12 MAÇTA 18 PUAN...

ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ'NDEKİ GÖREVİ SONA EREN TEKNİK DİREKTÖR GÖKHAN ÜNAL 12 MAÇTA 18 PUAN TOPLAYABİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Satranç İl Birinciliği: Minikler ve Yıldızlarda Kazananlar
2
Körfez Gençlerbirliği 5-0 Galibiyetle Liderliğini Sürdürdü
3
Kayserispor 17. sırada: 15 haftada 13 puan
4
Elazığ dartta Türkiye 3'üncüsü oldu
5
A Millilerin EURO 2024 Yolculuğu: 'Bizim Çocuklar - Dönüşüm' Belgeseli Yayında
6
Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü
7
Döğerspor 2-1 Başakpınarspor: 12. Haftada 3 Puan

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi