Gökhan Ünal'ın Erciyes 38 FK Karnesi: 12 Maçta 18 Puan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü'ndeki teknik direktörlük görevi sona eren Gökhan Ünal, takımını istenen seviyeye taşıyamadı.

Görev Süresi ve Performans

Gökhan Ünal nezaretinde 12 lig maçına çıkan mavi siyahlılar, toplam 18 puan topladı. Bu periyotta takım 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Erciyes 38 FK, maçlarda 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü.

Maç Sonuçları

Erciyes 38 FK; lig maçlarında Türk Metal 1936 Spor, Ağrı 1970 SK, Suvermez Kapadokya ve Kırıkkale FK karşısında galip geldi. Osmaniyespor, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor, 12 Bingölspor, Kırşehirspor ve Mazıdağı Fosfatspor ile ise berabere kaldı. Takım, Karaköprü Belediyespor ve Kilis 1984 A.Ş maçlarını kaybetti.

Son dört maçta galibiyet alamayan mavi siyahlı ekipte yönetim, teknik kadroda değişikliğe gitme kararı aldı.

