Göksel Gümüşdağ, Danijel Aleksic'e Plaket Verdi

Başakşehir Başkanı'ndan Anlamlı Veda

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'a transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic için özel bir veda töreni düzenledi.

Plaket Taktimi ve Hatıra Fotoğrafı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gümüşdağ, RAMS Başakşehir formasıyla beş sezon geçiren Aleksic ile Şampiyonluk Kupa Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu buluşmada Aleksic'e emekleri nedeniyle bir plaket teslim edildi.

Başkan'ın Duygusal Mesajı

Göksel Gümüşdağ, Aleksic'in kulübe katıldığı süre zarfında hem saha içinde hem de saha dışında gösterdiği karakter ve mücadele için teşekkür ederek, "Şampiyonluklarımızda ve uluslararası başarılarımızda önemli bir katkısı oldu. Kariyerinin geri kalanında başarılar diliyorum," şeklinde konuştu.