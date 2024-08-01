Göktuğ Ergin'in Şapkası Paris 2024'te Geleneğe Dönüştü

Milli okçu Mete Gazoz, antrenörü Göktuğ Ergin tarafından Pekin 2008'de kullanılan bir şapkayla Tokyo 2020'de zafer kazandı. Bu gelenek, Paris 2024 Olimpiyatları'na taşındı.

Geleneğin Başlangıcı

Göktuğ Ergin'in sporcuyken kullandığı şapka, Tokyo 2020'de Mete Gazoz'un altın madalya kazanmasına yardımcı oldu. Bu şapka, sporcu ve antrenör arasında adeta bir simge haline geldi.

Paris 2024 ve Başarılar

Paris 2024 Olimpiyatları'nda, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı, bronz madalya kazandı. Yarışmalar sırasında Göktuğ Ergin'in şapkasını giyen sporcular, bu gelenekle başarılarına devam ettiler.

Schapka Geleneği Sürdürüyor

Göktuğ Ergin, bu geleneksel şapkanın takım içinde herkes tarafından sevildiğini ve motivasyona katkı sağladığını belirtti. Ergin, "Burada önemli olan birlikte elde ettiğimiz başarılar." diye ekledi.

Mete Gazoz'un Duyguları

Mete Gazoz, bu şapkanın kendileri için sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir sembol olduğunu ifade etti. "Şapkanın motivasyonu çok büyük ve bunu açıklamak için kelime bulamıyorum," dedi.

Sonuç olarak, bu gelenek Türk okçuluğunda önemli bir yer edinmiş durumda ve milli takım sporcuları bu geleneği başarılarla taçlandırmaya devam edecek.