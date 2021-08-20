Gol sevincini arma öperek yaşamak isteyen Muhammet, aradığını bulamadı

Ülker Stadı'nda Helsinki ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe,20 yaşındaki Muhammet Gümüşkaya'nın attığı tek golle kazandı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe tur öncesi çok önemli bir avantaj yakalamış oldu. Genç oyuncunun gol attıktan sonraki gol sevinci anları da ilginç görüntülere neden oldu.

Muhammet Gümüşkaya, gol attıktan sonra formasında bulunannı öpmek istedi fakat genç oyuncu armayı bir türlü bulamadı.

Bu sezon formalarının sponsor olan Puma yeni tanıtılan üçüncü formada kulüp armasını üst formanın göğüs kısmı yerine şorta koymayı tercih etti. Üst formada arma yerine sadece Fenerbahçe yazısı yazıldı. Genç oyuncu bu detayı kaçırmış olacak ki armayı formanın üstünde aramaya çalıştı.