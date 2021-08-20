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Gol sevincini arma öperek yaşamak isteyen Muhammet, aradığını bulamadı

Fenerbahçe ile Helsinki maçında 20 yaşındaki Muhammet Gümüşkaya, attığı golün sevincini yaşarken formasındaki armayı öpmek istedi. Takımın yeni formalarında armanın şortta olduğunu bilmeyen Muhammet 'in bu görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:09
Gol sevincini arma öperek yaşamak isteyen Muhammet, aradığını bulamadı
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Ülker Stadı'nda  Helsinki ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe,20 yaşındaki Muhammet Gümüşkaya'nın attığı tek golle kazandı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe tur öncesi çok önemli bir avantaj yakalamış oldu. Genç oyuncunun gol attıktan sonraki gol sevinci anları da ilginç görüntülere neden oldu.


Muhammet Gümüşkaya, gol attıktan sonra formasında bulunan kulüp armasını öpmek istedi fakat genç oyuncu armayı bir türlü bulamadı. 

Bu sezon formalarının sponsor olan Puma yeni tanıtılan üçüncü formada kulüp armasını üst formanın göğüs kısmı yerine şorta koymayı tercih etti. Üst formada arma yerine sadece Fenerbahçe yazısı yazıldı. Genç oyuncu bu detayı kaçırmış olacak ki armayı formanın üstünde aramaya çalıştı.


Son Güncelleme: 20.08.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
FenetbahçeHelsinkMuhammet GümüşkayaKulüp Arması
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